Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
BİTLİS (AA) - Bitlis'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Buzlanma ve yoğun sisin olduğu Bitlis-Tatvan kara yolu Rahva mevkisinde bir otomobil, 2 tır ve 4 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bitlis-Tatvan kara yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.