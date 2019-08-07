Bitlis’te yöresel yemek yarışması Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103.

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bitlis Belediyesinin, valilik ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’nın (BETAV) katkılarıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, yöresel yemek yarışması düzenlendi. Gökmeydan’daki tarihi İhlasiye Medresesi bahçesinde 36 kadın, yaptıkları birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle yarışmaya katıldı.

Yarışmadaki 5 jüri üyesinin yaptığı değerlendirme sonucunda Betül Çakırer karili köfte yemeğiyle birinci, katıklı dolma yemeğiyle Zühriye İlgaz ikinci, Zehra Zenderlioğlu ise soğanlı köftesi yemeğiyle üçüncü oldu.

Dereceye giren kadınların ödülleri davetliler tarafından verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.