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Bitlis’te yöresel yemek yarışması

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:51
Bitlis’te yöresel yemek yarışması

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Bitlis Belediyesinin, valilik ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’nın (BETAV) katkılarıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, yöresel yemek yarışması düzenlendi. Gökmeydan’daki tarihi İhlasiye Medresesi bahçesinde 36 kadın, yaptıkları birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle yarışmaya katıldı.


Yarışmadaki 5 jüri üyesinin yaptığı değerlendirme sonucunda Betül Çakırer karili köfte yemeğiyle birinci, katıklı dolma yemeğiyle Zühriye İlgaz ikinci, Zehra Zenderlioğlu ise soğanlı köftesi yemeğiyle üçüncü oldu.


Dereceye giren kadınların ödülleri davetliler tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:51
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