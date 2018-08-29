THY - İstanbul
0553 313 94 23

Bitlis'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tatvan ilçesinde bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:26
Bitlis'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Bitlis - Tatvan arasında yolcu taşımacılığı yapan Ferdi Uslu yönetimindeki 13 J 0172 plakalı minibüs, Bitlis’ten Tatvan’a gelirken Tatvan Otogarı önündeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde dönüş yapan İbrahim Durgun yönetimindeki 16 FD 013 plakalı otomobil ile çarpıştı. 

Kazada yaralanan, otomobil sürücüsü İbrahim Durgun ile aynı araçtaki Aynur Durgun ve minibüs sürücüsü Ferdi Uslu ile minibüsteki 9 yolcu, kaza yerine çağırılan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme sürerken, kazada yaralanan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:26
  1. Bitlis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'dan tehdit
    1. Netanyahu'dan tehdit
    2. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    3. Bakanlık açıkladı: O teröristler..
    4. Bitlis'te yolcu minibüsü ile otomobil..
    5. Fransız belediye başkanı Kennedy..
    6. Aydın'da 565 gram doğan Şenay bebek..
    7. Başkan Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
    8. Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!
    9. Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı rehin..
    10. Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta
    11. Bakan Albayrak, ekonomik..
    12. Zeytin nasıl saklanmalı?
    13. Kibiri bırakın
    14. Sıkı topuz saça zarar veriyor
    15. Ömer Çelik'ten Macron'a cevap: Çağın..
    16. Bebeği olan evler için tehlikeli..
    17. İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit:..
    18. Göztepe Sokol Cikalleshi'yi kiraladı
    19. Kütahya'nın Şaphane ilçesine yıldırım..
    20. Hayır yap, mutlu ol
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor