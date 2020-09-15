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Aktüel Bitlis'te yetiştirilen kursunç pirinci 150 yıllık değirmende öğütülüyor
Aktüel

Bitlis'te yetiştirilen kursunç pirinci 150 yıllık değirmende öğütülüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:11:38 -
Bitlis'te yetiştirilen kursunç pirinci 150 yıllık değirmende öğütülüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde doğal yöntemlerle yetiştirilen çeltik, hasat edildikten sonra kurutulup 150 yıllık su değirmeninde öğütülerek pirince dönüştürülüyor.

Hizan ilçesine 20 kilometre mesafedeki Karbastı köyü ve 6 mezrasında, hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle kursunç pirincini eken köylüler, eylülde hasada başlıyor.

Çeltiği, işlemlerin ardından su kaynağının yanındaki değirmene getiren köylüler, 150 yıldır suyun gücüyle dönen taşta, iki aşamada öğüterek sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan pirinci elde ediyor.

Karbastı köyü Muhtarı İzzettin Uyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde suyun gücüyle çalışan 2 değirmenin bulunduğunu söyledi.

Köy ve mezralarında en önemli geçim kaynağının pirinç olduğunu belirten Uyanık, köylülerin el birliğiyle ekip biçtikleri çeltiği, yıllardır taş değirmende öğüttüklerini aktardı.

Değirmenci Adnan Tuz ise dedelerinden bugüne ulaşan değirmende çalışarak ailelerini geçindirdiklerini dile getirdi.

Köyde yetiştirilen pirincin birçok kente gönderildiğini belirten Tuz, "Bu işi babam dedemden, ben de babamdan öğrendim. Dedelerimizden kalma bu geleneksel yöntemi çocuklarımıza, torunlarımıza öğretmeye devam edeceğiz. Geçim kaynağımız tarım ürünleri, bunun en önemlisi de pirinç. Yılın bu dönemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Daha fazla çalışarak herkesin ürününü işlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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