Bitlis'te yaz bir başka güzel
Bitlis'in doğal güzellikleri Sütey Yaylası ve Süphan Dağı adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bitliste-yaz-bir-baska-guzel-85107
Aziz Yıldırım’dan şaşırtan savunma sanayii itirafı: Türkiye’yle çalışmıyorduk! Parayı harcayacak yer arıyorum
Bitlis'in doğal güzellikleri Sütey Yaylası ve Süphan Dağı adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bitliste-yaz-bir-baska-guzel-85107
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