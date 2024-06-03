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Yaşam Bitlis'te yaz bir başka güzel
Yaşam

Bitlis'te yaz bir başka güzel

Yeniakit Publisher
2024-06-03 12:22:00 -
Bitlis'te yaz bir başka güzel

Bitlis'in doğal güzellikleri Sütey Yaylası ve Süphan Dağı adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bitliste-yaz-bir-baska-guzel-85107

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