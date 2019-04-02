Bitlis'te uyuşturucuya 2 gözaltı
Bitlis'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 kişi, üzerlerinde 45,70 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.02 Nisan 2019 Salı 19:19
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, şüphelilerin üzerlerinde 45,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
YORUM YAZ