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Aktüel

Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:23:44 -
Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis ve Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 1 kilogram eroin bulundu.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de durdurdukları otomobildeki şüphelilerin üst aramasında 35,78 gram eroin ele geçirdi.

Ekipler, tırda bulunan H.F, C.K, K.F. ve M.F. ile otomobildeki Y.E.C, Ö.Ö. ve M.I'yı gözaltına aldı.

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