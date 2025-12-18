  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Bitlis'te uyuşturucu ağı çökertildi
Yerel

Bitlis'te uyuşturucu ağı çökertildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Bitlis'te uyuşturucu ağı çökertildi

Güroymak ve Tatvan’da yürütülen eş zamanlı çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere darbe vuruldu.

Bitlis’te uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

 

15 bin TL nakit ele geçirildi

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Yerel

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama

Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!
Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!

Gündem

Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23