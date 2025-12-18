Bitlis'te uyuşturucu ağı çökertildi
Güroymak ve Tatvan’da yürütülen eş zamanlı çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere darbe vuruldu.
Bitlis’te uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
15 bin TL nakit ele geçirildi
Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.