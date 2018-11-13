Bitlis'te tren kazası, 1 işçi hayatını kaybetti

Güroymak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kışın çığ gelmesini engellemek için demiryolunda duvar örme çalışması yapan işçilerden Semih Kaya'ya yük treni çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Kaya, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde jandarmanın incelemesi sürüyor.