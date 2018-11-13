Bitlis'te tren kazası, 1 işçi hayatını kaybetti
Güroymak ilçesinde demiryolunda yük treninin çarpması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.13 Kasım 2018 Salı 19:14
Güroymak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kışın çığ gelmesini engellemek için demiryolunda duvar örme çalışması yapan işçilerden Semih Kaya'ya yük treni çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Kaya, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde jandarmanın incelemesi sürüyor.
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