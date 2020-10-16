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Aktüel Bitlis'te toprağa gömülmüş 9 el bombası bulundu
Aktüel

Bitlis'te toprağa gömülmüş 9 el bombası bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:11:49 -
Bitlis'te toprağa gömülmüş 9 el bombası bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülmüş 9 el bombası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Mutki'nin Kavakbaşı beldesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, bölgede geniş katılımlı ve özel birliklerle "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-175 Operasyon"un başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Operasyon sonucu, Kapaklı köyü kırsalında araziye gizlenmiş 9 el bombası ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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