  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bitlis'te sosyal medyalı fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Yerel

Bitlis'te sosyal medyalı fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-07-09 13:37:00 - 2024-07-09 13:38:38
Bitlis'te sosyal medyalı fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Bitlis'te sosyal medya üzerinden fuhuş yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Tatvan’da sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yapan 3 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan’da düzenlenen operasyonda 5 kişinin yakalandığı 3 kişinin ise tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, aralarında çete lideri yabancı uyruklu M. D.’nin de bulunduğu yakalanan 5 şahıs, yabancı uyruklu şahıslara sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptırdıkları, suç örgütünün yakalanmamak ve dikkat çekmemek için Tatvan'da bulunan şahısları kullanarak ev kiraladıklarını tespit eden polis ekipleri, suç şebekesine yönelik yaptıkları operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca operasyonda 1 mağdur kadın kurtarıldı, yapılan ev aramasında çok sayıda suç işlemek amacıyla kullanılan cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 9 gözaltı
İstanbul'da fuhuş operasyonu! 9 gözaltı

Gündem

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 9 gözaltı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadınları fuhuşa zorlayan namussuzlar yakalandı
Kadınları fuhuşa zorlayan namussuzlar yakalandı

Yerel

Kadınları fuhuşa zorlayan namussuzlar yakalandı

Eskişehir'de dev fuhuş operasyonu!
Eskişehir'de dev fuhuş operasyonu!

Yerel

Eskişehir'de dev fuhuş operasyonu!

"Fuhuş Adası"nı yasaklayın!
“Fuhuş Adası”nı yasaklayın!

Gündem

“Fuhuş Adası”nı yasaklayın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23