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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçelerinde teröristlerin yakalanması için bazı mahalle ve köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:22
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Mutki ve Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı mahalle, köy ve mezralarda, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Mutki Kavakbaşı beldesi Çimenli Mahallesi ve mahalleye bağlı Varan ile Ardıç mezraları, Yüksekova Mahallesi (Yaşlıca), Kapaklı, Küllüce, Kayabaşı, Koyunlu, Alıcık, Çitliyol köyleri ile Çevreli mezrası (Kalerabat), Güroymak ilçesinde ise Saklı, Çallı ve Çallı köyleri ile Işıklı mezrası bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugünden itibaren her gün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

 
 
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:22
  1. Bitlis
  2. sokağa çıkma yasağı

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