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Aktüel

Bitlis’te silah ele geçirildi

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve fişek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:34:32 -
Bitlis’te silah ele geçirildi

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve fişek ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 27 Mayıs 2020 günü durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Arama neticesinde, 7.65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 14 adet 7.65 mm çaplı fişek ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan S.D. isimli şüpheli yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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