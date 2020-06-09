  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:58:16 -
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere ait sığınakta gıda, yaşam malzemeleri ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Haziran'da Tatvan kırsalında SİHA'nın 2 bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsünü kaydettiği, 8 Haziran'da ise ani yakın hava desteğiyle bölgeye atış yapıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de atış yapılan bölgeye "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-35 Operasyonu"nun düzenlendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında tespit edilen 2x3 metre ebatlarındaki sığınakta 500 metre elektrik kablosu, 36 pil, 4 jelikan bidon, termal dürbün çantası, 3 leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, mat, 2 testere, ampul, 100 kilogram çeşitli gıda ile muhtelif miktarda yaşam ve mutfak malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı