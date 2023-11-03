Bitlis'te Millet Bahçesi ve cami açılışı yapıldı

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde, 92 bin metrekare üzerinde inşa edilen Millet Bahçesinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, futbol, basketbol sahası, etkinlik alanları, oturma alanları, gençlik merkezi ve cami yer alıyor.

Kardeş belediye olan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla yapılan Millet Bahçesi ve hayırsever iş insanı Atilla Ersan tarafından yaptırılan Ersan Merkez Camii'nin açılışı için program düzenlendi.

Programda konuşan Bitlis Milletvekili turan Bedirhanoğlu, Gazze'de işgal rejimi tarafından gerçekleştirilen soykırıma tepki göstererek, kimse yardım etmezse de Türkiye'nin Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Bedirhanoğlu, kenttin hak ettiği Millet Bahçesi ve caminin yapımında emeği olan herkese teşekkür etti.

Bitlis eski Milletvekili Vahit Kiler ise, Bitlis'in eğitim, sağlık başta olmak üzere her alanda hak ettiği hizmeti yaptıklarını ve bundan sonrada bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, millet bahçesi ve caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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92 bin metre kare üzerinde böylesi donanımlı bir millet bahçesini Bitlis'te ilk kez inşa edildiğini belirtti. Tanğlay, Belediye Başkanı olduğu günden bu yana verdiği vaatleri hayatta geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, böylesi bir eseri Bitlis'e kazandırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Programda bir konuşma yapan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise, belediyelerin mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesi için kurulmuş yerel yönetim teşkilatları olduğunu hatırlattı.

Yapılan parkların, mahalli müşterek ihtiyaçların en güzel örneğini teşkil ettiğini, 7’den 70’e, kadından erkeğe, gencinden yaşlısına herkesin ihtiyaç duyduğu alanlar olduğunu söyledi.

Camilerin önemine de değinen Karaömeroğlu, "Camiler bizim medeniyetimizin simgeleridir. Şehirlerimizin, köylerimizin simgeleridir. Milletimizin iskân olduğu, vatan bildiği yerlere kurulmuş mühürlerdir. Esasen camilerimiz Kâbe'nin şubeleri olmalarının yanı sıra aynı zamanda milli marşımızda ifadesini bulduğu üzere 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli' olan ezan sesleriyle bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembollerindendir. Nitekim camiler, minareleriyle sadece şehirlerin, köylerin ufkunda görünen bir silüet değil, o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir. Camiler bizim sadece bedenlerimizi bir araya getiren değil, kalplerimizi, gönüllerimizi, dostluklarımızı da bir araya getiren, bizi buluşturan mekanlardır. Bizim kültürümüzde cami ifadesi sadece ibadet hayatımızı değil; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendiren mekanlar olarak algılanmıştır. Camilerimiz her şeyden önce bir arınma mekanıdır. Camiler, cemaati temizler, arındırır, güzelliklerle doldurur, toplumun içine de o güzellikleri ile ulaştırır. Hayatımızın başlangıcından sonuna kadar, camiler bizimle birliktedir. Ezanla başlayan hayatımız, minarelerden yükselen selalarla tamamlanıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani'nin yaptığı dua ve kesilen kurbanların ardından Millet Bahçesi ve Ersan Merkez Camii'nin açılışı yapıldı. (İLKHA)