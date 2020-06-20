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Bitlis'te LGS'de görevli öğretmen ve sınav evrakı jandarma helikopteriyle taşındı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 18:14:06 -
Bitlis'te LGS'de görevli öğretmen ve sınav evrakı jandarma helikopteriyle taşındı

ANKARA (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda görevli öğretmen ile sınav evrakı jandarma helikopteriyle taşındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kolludere köyündeki 28 öğrencinin LGS merkezi sınavına girdiğini belirterek "Sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ile sınav evrakını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürüp getirdi." bilgisini verdi.

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