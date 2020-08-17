  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis'te köy yolunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:14:01 -
Bitlis'te köy yolunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yolunda toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Koçyiğit köyü yoluna bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı yerleştirdiği bilgisinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan Koçyiğit köyü yolu üzerinde yapılan kontrolde radyofrekans komutalı, ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, görevlilerimizce kontrollü bir şekilde yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ve bölge halkının da desteği ile terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu
Siyaset

Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunan ABD başkan adayı Joe Biden hakkında sessizliğini bozdu. Joe Biden'a tepki göste..
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı