  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul sağlığın başkenti oluyor

800 yıllık vasiyet yaşatılıyor!

Gram altın ne kadar düştü? Altın alınmalı mı?

Sahte Atatürkçüler

Son dakika altın fiyatları! 22 Mayıs'ta altın ne kadar oldu?
için kalan
Aktüel

Bitlis'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:56:02 -
Bitlis'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 37 bin 800 lira ceza

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iş yerlerinde okey oynatan işletme sahibi ile 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir okey salonunun açık olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek okey oynatan iş yeri sahibi M.T. ile okey oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı.

İş yeri mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı