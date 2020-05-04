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Bitlis'te Kovid-19 salgını tedbirleri

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:25:01 -
Bitlis'te Kovid-19 salgını tedbirleri

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçenin Tuğ Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanın karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.

Pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle apartmanın bugün saat 21.00 itibarıyla karantinaya alınmasına, binaya giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Binada ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu kararlardan muaf sayılacaktır. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 21 Nisan'da karantina süresi uzatılan Dönertaş köyünde de uygulamanın yarın saat 12.00'da sona ereceği kaydedildi.

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