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Bitlis'te iki kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

04 Eylül 2018 Salı 18:17
Bitlis'te iki kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Bitlis-Tatvan karayolunun 5. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 EF 241 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 49 AB 601 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Şenol Sayılgan, Ziyattin Demir, Zeynel Abidin ve Halit Tok yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:17
  1. Bitlis
  2. kamyonet
  3. Tatvan
  4. trafik kazası
  5. yaralı

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