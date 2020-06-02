  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis’te eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar esnasında 35.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:14:01 -
Bitlis’te eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalar esnasında 35.78 gram eroin ele geçirildi.


Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde bulunan şüphelilerin yapılan üst aramasında, daralı ağırlığı 35.78 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Y.E.C., Ö.Ö. ve M.I. isimli şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı