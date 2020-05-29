Bitlis'te devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

BİTLİS (AA) - Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Piran Kardaş, Bitlis'te 10 bin mandanın yetiştirildiğini belirterek, "Devlet desteğiyle bu bölgede hayvancılık yüzde yüz arttı" dedi.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Bitlis'in Güroymak ilçesinde yetiştirilen mandalar kentin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarına sahip ilçede mandalar, İron Sazlığı ile yaklaşık 40 derece sıcaklığındaki suya sahip Budaklı Kaplıcası'nın bulunduğu alanda besleniyor.

Hem sütünden hem de etinden faydalanılan mandalar, bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Piran Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki 6 yerleşim yerinde manda yetiştirildiğini söyledi.

Bölgede 10 bin mandanın bulunduğunu belirten Kardaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 16 bin metrekare sulak alanımız mevcut. 6 köyün mera alanı besicilik için kullanılıyor. Mandacılığın burada yaygın olmasının sebebi sulak alanlarının bol olması. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenmekte olan 3 bin mandamız var. Devlet desteğiyle bu bölgede hayvancılık yüzde yüz arttı. Vatandaşlarımız sütlerini kendi imkanlarıyla satıyor. Amacımız mandıra açarak toplu süt üretimi gerçekleştirmek. Yetiştiriciler için elimizden gelen imkanları seferber ediyoruz."