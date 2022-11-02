Bitlis’te çocuklara saldıran kuduz köpeklere aşı çalışması
Bitlis’in Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin ısırdığı ve kuduz teşhisiyle Ankara'ya gönderilen 2 çocuğun tedavileri devam eeiyor. Ekipler, ilçe merkezi ve köydeki hayvanlara kuduz aşısına başladı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı olan Göldüzü köyünde bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Polat Ergün (10) ve Mustafa Erçetin (12) hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan çocuklar, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında doktorların kuduz teşhisi koymasının ardından dün Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edildi.
Sokak köpekleri ile kedilere kuduz aşısı yapıldı
Çocuklardan Erçetin'in sağlık durumu ciddiyetini devam ettirirken, Ergün'ün ise iyi olduğu söylendi.
Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köydeki kedilere ve sokak köpeklerime kuduz aşısı yapıldı.