Bitlis’te bugün okullar tatil mi? 10 Ocak Pazartesi Bitlis okul tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? Bugün nerede okul tatil? Bitlis’te bugün okullar tatil mi? soruları Bitlis’te yoğun kar yağışı sonrası hem öğrenciler hem de veliler tarafındana sıklıkla sorgulanıyor. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü kar yağışı ile uyanan Biltisli öğrenciler bugün okul tatil mi? sorusunu sormakta. Son dakika haberine göre Bitlis Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi. Peki 10 Ocak 2022 Pazartesi bugün Bitlis’te okullar tatil mi?

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Tatvan’da okular tatil mi?

Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.