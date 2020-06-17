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Aktüel

Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:11:52 -
Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Zeydan Mahallesi Apsalağa Sokak'ta bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

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