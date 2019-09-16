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Bitlis’te Ahilik Haftası kutlamaları

BİTLİS (İHA) – Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi ve beraberindekiler, ‘Ahilik Haftası’ dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
Bitlis’te Ahilik Haftası kutlamaları

BİTLİS (İHA) – Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi ve beraberindekiler, ‘Ahilik Haftası’ dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti.


Yılın ahisi seçilen terzi Orhan Demir, motorlu araçlar teknolojisi kalfası Güven Karakaplan ve ilin çırağı Turgay İlingi ile birlikte Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Kitapçı, Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Asrav, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret ettil. Yılın ahisine ve Bitlis Valisine kaftan giydiren heyet; ahiye, kalfaya ve çırağına çeşitli hediyeler verdi.


Yılın ahisine kaftan giydiren Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ahiliğin bir esnaf kimliği taşıyan kültür olduğunu belirterek, “Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, aralarında esnaf arkadaşlarımız, oda başkanları ve Ticaret İl Müdürümüz ile birlikte bizleri ziyaret ettiler. Kaftanı bana da giydirerek onure ettiler. Bir Kırşehirli olarak bunu giymekten büyük mutluluk duydum. Ahiliğin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ahilik bir esnaf kimliği taşıyan kültürdür. Sadece esnaf olmak yetmiyor, bunun yanında ahlak da olması gerekiyor. Bizim Bitlis’te de çok şükür böyle esnaflarımız mevcuttur. Bu vesile ile Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.


Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. Hafta çerçevesinde hasta esnaf ziyareti, yaşamını yitirmiş esnaflar için mevlit okutulması gibi çeşitli etkinlikler de yapılacak.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:20
  1. sanat
  2. kültür
  3. fotoğraf

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