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Yerel Bitlis'te 5 günlük yasak!
Yerel

Bitlis'te 5 günlük yasak!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 10:07:00 -
Bitlis'te 5 günlük yasak!

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 5 gün süreyle açık hava toplantısı ve gösteri yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak ve benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlendiği belirtildi.

Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, bu itibarla, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis sınırları içinde 5 Şubat saat 00.01'den 9 Şubat saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Yine aynı tarihler arasında ilçelerimizden ve çevre illerden bireysel veya toplu şekilde ilimiz güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konu veya benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel ve toplu çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

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