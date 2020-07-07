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Aktüel

Bitlis'te 4 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:23:47 -
Bitlis'te 4 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 4 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezi ve Yolalan beldesinde 4 apartman ve bir eve yönelik karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hüsrevpaşa, Taş ve Beşminare Mahallelerinde 4 apartman ile Yolalan beldesindeki bir evde uygulanan karantinanın bugün saat 24.00 itibarıyla sonlanmasına, apartmanların ve evin giriş çıkışlarının açılmasına karar verilmiştir." denildi.

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