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Aktüel

Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:11:41 -
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valiliği, bazı köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının, il merkezi sınırlarındaki 36 köy ve bağlı mezralarında uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yukarıbalcılar, Aşağıbalcılar, Üçevler, Başmaklı, Ilıcak, Oğulcak, Çeltikli, Kalupat, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yanönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Aşağıölek, Yukarıölek, Akçalı, İçgeçit, Doğruyol, Dereağzı, Çadırlı, Yolcular, Aşağıyuvacık, Yuvacık, Kavakdibi köyleri ile mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 19.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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