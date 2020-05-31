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Gündem

Bİtlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde hava destekli operasyonda, 3 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 01:20:00 -
Bİtlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklama şu şekilde;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bakan Soylu paylaştı

Bakan Soylu başarılı operasyonla ilgili "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, Ahımız kalmıştı... Üç terörist daha etkisiz.. şimdilik" ifadelerini kullandı.

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