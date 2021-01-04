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Aktüel Bitlis'te 250 kilogram amonyum nitrat imha edildi
Aktüel

Bitlis'te 250 kilogram amonyum nitrat imha edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:11:50 -
Bitlis'te 250 kilogram amonyum nitrat imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 mağara ve 14 bidonda ele geçirilen 250 kilogram amonyum nitrat ile malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güllüce köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021-2 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, Güllüce köyü kırsalındaki 2 mağara ve 14 bidonda 250 kilogram amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 leşker kıyafeti, 2 çift ayakkabı, 4 güneş paneli, 3 kütüklük, 2 koli bandı, 1 kilogram tütün, 20 kol saati, 12 çakmak gazı, 15 inşaat eldiveni, 50 metre ip, alyan anahtar, keski, kurbağacık, tornavida, 10 kilogram deterjan, 750 kilogram çeşitli gıda ile 100 parça giyim malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.

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