Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Ölek köyü kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.16 Eylül 2018 Pazar 18:51
Bitlis kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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