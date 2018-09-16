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Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Ölek köyü kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 18:51
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Bitlis kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 18:51
  1. Bitlis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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