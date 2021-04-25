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Gündem Bitlis'te 19 dakika arayla iki deprem!
Gündem

Bitlis'te 19 dakika arayla iki deprem!

AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre, Bitlis'te 3,9 ve 4,1 şiddetli peş peşe iki depremin meydana geldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:46:00 - 2021-04-25 13:47:13
Bitlis'te 19 dakika arayla iki deprem!

Bitlis'te 19 dakika arayla merkez üssü Hizan ilçesi olan 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.20'de merkez üssü Hizan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 18.79 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Saat 12.39'da merkez üssü Hizan ilçesi olan ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe yol açan depremlerde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

(DHA)

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