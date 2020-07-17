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Aktüel

Bitlis'te 15 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 21:05:54 -
Bitlis'te 15 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı 15 köy ve mezralarında, 19 Haziran'da ilan sokağa çıkma yasağının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan sınırlarındaki Kısıklı, Kepenek, Suboyu, Dirlik, Aktoprak, Dönertaş, Boblesür, Sallıca, Teknecik, Beşikli, Sarıdal, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş ve Çörekli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 19 Haziran'da saat 06.30'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 20.00 itibarıyla kaldırılmıştır."


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