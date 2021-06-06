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Gündem Bitlis'te 12 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Gündem

Bitlis'te 12 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 04:54:00 -
Bitlis'te 12 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da bazı köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Hizan sınırlarındaki Koçlu, Keklik, Akbıyık, Gökçe, Karadal, Ölçülü, Bozpınar, Çayır, Köprü, Yelkıran, Aktay, Karal köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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