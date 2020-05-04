Bitlis'in Yolalan beldesinde karantina süresi uzatıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Yolalan beldesinde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve tüm mahallelerinin 21 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karantinaya alınan beldenin giriş ve çıkışları kapatılmıştı ancak beldede yeni pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle karantina süresinin 18 Mayıs saat 20.00'ye kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Yolalan beldesinde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu kararlardan muaf sayılacaktır. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."