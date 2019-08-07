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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında sünnet ettirilen çocuklar için şölen düzenlendi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:43
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında sünnet ettirilen 150 çocuk, şölende gönüllerince eğlendi.

Valilik, belediye ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) katkılarıyla ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda bir süre önce sünnet ettirilen 150 çocuk için Gökmeydanı'nda şölen düzenlendi. 100. Yıl Parkı'ndan etkinliğin yapılacağı alana tahtlar üzerinde getirilen çocuklara hediyeler verildi.

Çocuklar, etkinlik alanında Hacivat-Karagöz, palyaço gösterileri ve Keloğlan oyunlarıyla eğlendi, ödüllü yarışmalara katıldı.

Vali Oktay Çağatay, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 günden bu yana Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında etkinliklerin düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkanı Nesrullah Tanğlay da daha önce sünnet ettirilen 150 çocuk için şölen düzenlediklerini belirterek, "Bitlis şimdi hak ettiği yerde değil. 7 bin yıllık tarihi olan, sayılarını sayamayacağımız büyük zatların yetiştiği önemli değerlere sahip bu ilin hak ettiği yerde olmadığına inanıyoruz. Tek düsturumuz Bitlis'i her yerde tanıtmak olacaktır. Tek amacımız Bitlis'e hizmet etmektir. Eğer bize destek vermezseniz biz bunu yapamayız. Göreve geldiğimizden bu yana çok iş yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise İstanbul ve Ankara'da yaşasalar bile gönüllerinin Bitlis'te olduğunu ifade etti.

Her yıl Bitlis'e gelerek kentin havasını teneffüs ettiklerini aktaran Eren, "BETAV herhangi bir siyasi kuruluşa ve ideolojiye pirim vermez. Bizim amacımız hangi dinden hangi dilden olursa olsun Bitlisli gençlerimize bir uçağın motorunu nasıl tamir edeceğini, bir yazılım programını nasıl yazacağını ve bir hastayı nasıl ameliyat edileceğini öğretmeye gayret etmek. Bugüne kadar Bitlis'in hizmetindeydik bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlik, şarkıcı İmera'nın konseriyle devam etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:43
  1. Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı
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