Bitlis ve Tatvan'da bazı bölgelerde uygulanan karantina sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezde bir köy ve bir belde ile Tatvan ilçesindeki iki apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, il merkezi ve Tatvan ilçesindeki bazı alanların geçici süreyle karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezine bağlı Arıdağ köyü, Yolalan belde merkezi ile Yenimahalle, Yolalan, Boztepe, Çınarbaşı, Düz, Kale, Konaç ve Pınarbaşı mahalleleri, Tatvan ilçemizde ise 300 Evler Havaalanı Caddesi Küçük Konutlar mevkisi ve Hidayet Mahallesi'ndeki apartmanlarda uygulanan kısıtlama ve karantina, bugün 20.00 saati itibariyle kaldırılmıştır. Köy, belde ve apartmanların giriş ve çıkışları açılmıştır. Yolalan beldesine bağlı Üçkardeş Mahallesi'nde ise kısıtlama ve karantinaya devam edilerek ikinci bir duyuruya kadar giriş ve çıkışları kapalı tutulacaktır. Üçkardeş Mahallesinde görev devam zorunluluğu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ilgili kararlardan muaf sayılacaktır. Yasağa uymayanlar hakkında da idari para cezası uygulanacaktır."