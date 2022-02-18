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Ekonomi Bitlis Valisi Oktay Çağatay güzel haberi duyurdu
Ekonomi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay güzel haberi duyurdu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçi sayısının 2 bin 400'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 15:52:00 -
Bitlis Valisi Oktay Çağatay güzel haberi duyurdu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 2022 yılının ilk ekonomi değerlendirme toplantısı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir tekstil firmasında yapıldı.

Ekonomi değerlendirme toplantısında ihracat ve istihdamında önemli bir payı olan tekstilin daha iyiye gidebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Çağatay başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum müdürleri ve tekstil sektöründen temsilciler katıldı.

Ekonomi değerlendirme toplantısı sonrası Bitlis OSB'de faaliyet yürüten bazı iş yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Oktay Çağatay, Bitlis'in kalkınmasında büyük katkıları olacak ve istihdam sağlayıcı tekstil atölyelerinin her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını söyledi.

Vali Çağatay, Osb'nin 2 bin 400 kişiye istihdam sağladığını, OSB dışında yer alan işletmelerle beraber sadece tekstil sektöründe toplam istihdam sayısının 6 bine ulaştığını belirtti

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