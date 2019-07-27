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Bitlis Valiliği duyurdu! Operasyon başlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:07
Bitlis Valiliği duyurdu! Operasyon başlıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'a bağlı bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"10.00 ile 23.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir"

"Tatvan ilçesi mülki sınırlarındaki Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:07
  1. Teknecik
  2. Sallıca
  3. Boblesür
  4. Beşikli
  5. Dönertaş
  6. Kepenek
  7. Aktoprak
  8. Özekli
  9. Kısıklı
  10. Suboyu
  11. Yumrukaya
  12. Uçankuş
  13. Çörekli
  14. Sarıdal
  15. Güntepe
  16. Beşparmak
  17. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi
  18. Tatvan ilçesi
  19. Bitlis
  20. sokağa çıkma yasağı
  21. Bitlis Valiliği

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