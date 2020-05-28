2019 Aralık ayında Türkiye genelinde yapılacak 100 bin sosyal konut için başvurular başladı. 15 Ocak’ta başvurular tamamlandı. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Başvuru yapan vatandaşlar kura çekimlerinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Kura çekimleri illere göre belirlenen takvimce şubat ayının son haftası çekilmeye başlandı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında kura çekimlerine ara verildi. Salgının kontrol altına alınması ve kura çekimlerinin internet üzerinden yayınlanmaya başlamasıyla takvim nisan ayının son haftası tekrar başladı. Bitlis TOKİ projesine başvuranlar kuraların çekilip çekilmediğini merak ediyor.

Bitlis TOKİ kura sonucu | Bitlis TOKİ isim listesi

Bitlis TOKİ kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu. Bitlis TOKİ kura çekimi 28 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak.

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