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Kobi Bitlis OSB’de yeni dönem başladı! Yönetim kurulu belli oldu
Kobi

Bitlis OSB’de yeni dönem başladı! Yönetim kurulu belli oldu

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Bitlis OSB’de yeni dönem başladı! Yönetim kurulu belli oldu

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni dönem yönetim ve denetim kurulları ile OSBÜK temsilcileri seçildi...

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni dönem yönetimi belirlendi. Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen genel kurula Bitlis Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, OSB yönetimi ve kurul üyeleri katıldı. Genel kurulda, Bitlis OSB’de yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve OSBÜK temsilcilikleri için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Nejdet Yalçınkaya, Behçet Şubaşı, Muhammed Demirkıran, Özkan Yılmaz ve Medet İlbars seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Eser Ula, Güven Başkan, Mahmut Şiringül, Abdullah Akkoyun ve Harun Yahyaoğlu oldu. Denetim Kurulu asıl üyeliklerine Kasım Bilgin ve Alaattin Gümüş, yedek üyeliklerine ise Bahattin Yıldız ve Emin Acar getirildi.

 

OSBÜK asıl temsilcileri Nejdet Yalçınkaya ve Vedat Avcı, yedek temsilcileri ise Abdullah Aslan ve Yunus Palu olarak belirlendi.

Genel kurulda ayrıca Bitlis OSB’nin sanayi altyapısının geliştirilmesi, yatırım süreçlerinin desteklenmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilirken, bölgedeki yatırım ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

 

Toplantı, gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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