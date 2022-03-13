Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Bitlis’te de kar yağışı etkili oluyor. Peki, yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Bitlis okullar tatil mi 14 Mart valilik açıklaması | Bitlis yarın okullar var mı?

Bitlis’te olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildi. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir (1) gün ara verilmiştir” denildi.

Güroymak Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, ​​​​​​​kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis hafta sonunda da kursları kar yağışı sebebiyle iptal etmişti. Önceki gün yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı, Bitlis merkez okullarımızda devam eden destekleme - yetiştirme kursları (DYK) ve özel eğitim kurslarına 13 Mart Pazar bir (1) gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.