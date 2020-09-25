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Aktüel Bitlis merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
Aktüel

Bitlis merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:23:38 -
Bitlis merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, teslim olan ve yakalanan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda 6 şüphelinin "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma, yardım ve yataklık" suçlarından yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Bitlis, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında 6 akıllı cep telefonu, 6 sim kartı ele geçirildi.

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