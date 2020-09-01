Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek başkanlığında, Elazığ Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Korkmaz Şen'in bilimsel danışmanlığında bu yıl başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

İl merkezinde kaya blokların üzerine kurulan ve tüm ihtişamıyla günümüze ulaşan kaledeki kazılarda, kentin tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edildi.

Doktor Öğretim Üyesi Şen, AA muhabirine, 10 kişilik ekiple kalenin ortasındaki hamamın kuzeyinde 5x5 ölçülerinde iki açmayla kazıya başladıklarını söyledi.

Mekanların birinde tahıl küpleri ile bir tandır ortaya çıkarıldığını belirten Şen, şu bilgileri verdi:

"Bu veriler buranın bir ambar veya kiler olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Gümüş ve bronz olmak üzere 40 sikke bulundu. Sikkelerden biri Bizans, geri kalanın tamamı Osmanlı dönemine ait. Bunlar Bitlis'te darbedilmiş olan Bitlis ve İstanbul basımlı sikkelerden oluşuyor. Sırlı ve sırsız seramikler de bulundu. Laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor. Ortaya çıkarılan 5-6 tahıl küpümüz bulunuyor. Bunların bütünleme işlemleri yapılıyor. Hamamın kuzeyinde kazılarımızı sürdürmekteyiz. Tahıl küpleri, sırlı ve sırsız seramikleri, sikkelerle değerlendirdiğimizde, bunların 17. veya 18. yüz yıllara ait olduğunu net şekilde ifade edebiliriz."

Evliya Çelebi'nin tarifiyle 'fil cüssesine" benzetilen Bitlis Kalesi'nin, gökyüzüne baş kaldırmış vaziyette tasvir edildiğini anlatan Şen, bu anlamda ortaya çıkarılacak mimari yapıların kentin turizmine katkı sunacağını aktardı.

Kazılarda alanında uzman arkeolog, sanat tarihçileri ve antropologların bulunduğunu ifade eden Şen, pandemi nedeniyle bu yıl kazıların yavaş ilerlediğini ancak yine de güzel sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.



