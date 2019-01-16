0553 313 94 23

Bitkiye zarar veren "potyvirüs"e karşı mücadele

TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılcı:- "Potyvirüs hastalıklarına karşı dayanıklı hıyar geliştirme çalışması yapılıyor. Bu çalışmada CRISPR teknolojisi kullanılacak, ülkemiz için yeni bir teknoloji"- Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Hakan Fidan:- "Potyvirüs grubu sebze ve meyveye çok zarar verdiği için biz de bunun için potyvirüs üzerine bir çalışma yapıyoruz"- "Bitkide hastalıklı bölgeyi onarıyoruz. Burada GDO kullanıyoruz ama ürünün içinde GDO kalmıyor. Biz bitki DNA'sındaki hatalı bölgeyi siliyoruz, bitki kendini tamir ediyor. Bitkide hiçbir değişim olmuyor"

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:23
Bitkiye zarar veren "potyvirüs"e karşı mücadele

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, bitkilere ciddi zarar veren "potyvirüs"e karşı bitkinin dayanıklı hale getirilmesi için "CRISPR-Cas9" teknolojisi kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen "Potyvirus Hastalıklarına Karşı CRISPR-Cas9 Teknolojisiyle Transgenik Olmayan Dayanıklı Hıyar Geliştirme" projesinin tanıtım toplantısı Ziraat Fakültesinde gerçekleştirildi.

TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık ve müdürlük olarak 49 enstitüde araştırmaların yapıldığını, aynı zamanda üniversite ve özel sektörün sunduğu projelere de destek verdiklerini söyledi.

Desteklerin 3 milyon liraya kadar ulaştığını belirten Kızılcı, "Bize yapılan başvurularda üretime faydası olduğunu düşündüğümüz projeleri destekliyoruz. Bu projede sebze ıslahında önemli bir teknolojinin kullanılması söz konusu. Potyvirüs hastalıklarına karşı dayanıklı hıyar geliştirme çalışması yapılıyor. Bu çalışmada CRISPR teknolojisi kullanılacak, ülkemiz için yeni bir teknoloji." dedi.

Proje ile virüs hastalıklarına karşı dayanıklı hıyar çeşitlerinin ortaya çıkacağını anlatan Kızılcı, özellikle çiftçilere kolaylık sağlayacağını, virüs ve hastalıklara karşı dayanıklı ürünler sayesinde ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanacağını vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Hakan Fidan da potyvirüse karşı CRYSPR teknolojisinin kullanılmasıyla bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklı hale getirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Potyvirüsün, halk arasında pürüz olarak bilinen, tedavisi ve kimyasal mücadelesi olmayan hastalıklar grubunda yer aldığını dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Bu virüs ürüne bulaştığında pazar değerini ortadan kaldırıyor. Kabak tarımının yapıldığı her yerde görülebilen bir virüs. Bu virüs hasatta insan eliyle ve küçük böceklerle dağılıyor. Potyvirüs grubu sebze ve meyveye çok zarar verdiği için biz de bunun için potyvirüs üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bitkide hastalıklı bölgeyi onarıyoruz. Burada GDO kullanıyoruz ama ürünün içinde GDO kalmıyor. Biz bitki DNA'sındaki hatalı bölgeyi siliyoruz, bitki kendini tamir ediyor. Bitkide hiçbir değişim olmuyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Virüs hastalıklarından kayıp yüzde 30 oranında, zaman zaman bu oranın domateste yüzde 70'lere çıktığını gördük. Bu virüsle mücadele sayesinde tarım ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlanacak."




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:23
  1. Akdeniz Üniversitesi
  2. Antalya
  3. bitki
  4. bitki hastalıkları mücadele
  5. potyvirüs
  6. TAGEM
  7. virüs
  8. Ziraat Fakültesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    1. Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    2. Kırşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    3. Düzce'de evlerden hırsızlık iddiası
    4. Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı
    5. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    6. Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    7. Mahsur kalan 8 kişi evlerine ulaştırıldı
    8. Bitkiye zarar veren "potyvirüs"e karşı..
    9. Macri-Bolsonaro ortak basın toplantısı
    10. Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline..
    11. Muğla'da 2 üniversiteli uyuşturucudan..
    12. Azerbaycan ve Ermenistan arasında..
    13. Bağdat’taki Türkmen okulunda Türkçe..
    14. Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne..
    15. Diyaliz hastaları paletli ambulansla..
    16. AB'den ithal çelik önlemi
    17. Esed Rejimi'nin YPG aşkı filizlendi:..
    18. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC..
    19. Trafoda akıma kapılan şüpheli öldü
    20. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?