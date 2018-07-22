Bitkisel varis tedavisi nedir?

Atkestanesi varis tedavisinde en yaygın kullanılan bitkidir. Atkestanesi ağacının tohumunun özütü enflamasyonu azaltır.

Aynı zamanda damarları korur. Atkestanesi en az varis çorabı kadar etkilidir.

Ancak atkestanesinin tek olumsuz yönü karaciğer ve böbrek hastalarının bu şifalı bitkiden faydalanamamasıdır.

Gotu kola bitkisi kan damarlarını güçlendiren bir bitkidir. Aynı zamanda vücuttaki yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan bir tropik bitkidir.

Küçük damarların sızıntı yapmasını engeller. Bu sayede bu damarlardaki şişlikler azalır. Günde 3 kez uygulanması varislere iyi gelir.

Çobanpüskülü varis tedavisinde yararlanılan bitkilerden biridir. Damarları büzücü etkiye sahiptir.

Aynı zamanda damarların yapısal bileşenlerini bozan enzimlere engel olur ve küçük damarların daha az geçirgen olmasını sağlar. Böylece bulundukları bölgeye sızma yapmalarını engeller.

Varis tedavisinde etkili olan bir diğer bitkisel yöntem de güvercin ağacıdır. Güvercin ağacının içindeki tanninler damarlarda büzücü etki yapar.

Yaban mersini özütü içeriğindeki zengin flavonoid ile varis tedavisinde önemli yol alınmasını sağlar.

Koyunotu merhemi varis tedavisinde kullanılan bir uygulamadır. Bu merhem her gün varislerin üzerine sürülür.

Fındık yaprağı ve asma yaprağı çayları varise iyi gelir. Bu çaylar düzenli aralıklarla tüketilmelidir.

Bir avuç turunç yaprağı yakılıp ufalanır. Daha sonra külüne birkaç damla limon suyu dökülerek bir merhem hazırlanır. Bu merhem her gün varisli bölgeye uygulanır.

Varisli bölgeyi saracak sayıda lahana yaprağı haşlanır. Daha sonra sıcak şekilde bacaklara sarılır ve lahanalar soğuyana kadar varisli bölgede tutulur.

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