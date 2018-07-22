0553 313 94 23

Bitkisel varis tedavisi nedir?

Estetik güzelliğin en büyük düşmanı mor renkteki çirkin şişliklerdir. Bunlar “varis” olarak adlandırılır ve estetik güzelliği bozmanın yanında bir de vücuda ağrı ve acı vermektedirler.

22 Temmuz 2018 Pazar 23:53
Bitkisel varis tedavisi nedir?

Atkestanesi varis tedavisinde en yaygın kullanılan bitkidir. Atkestanesi ağacının tohumunun özütü enflamasyonu azaltır.

Aynı zamanda damarları korur. Atkestanesi en az varis çorabı kadar etkilidir.

Ancak atkestanesinin tek olumsuz yönü karaciğer ve böbrek hastalarının bu şifalı bitkiden faydalanamamasıdır.

Gotu kola bitkisi kan damarlarını güçlendiren bir bitkidir. Aynı zamanda vücuttaki yaraların hızlı iyileşmesini sağlayan bir tropik bitkidir.

Küçük damarların sızıntı yapmasını engeller. Bu sayede bu damarlardaki şişlikler azalır. Günde 3 kez uygulanması varislere iyi gelir.

Çobanpüskülü varis tedavisinde yararlanılan bitkilerden biridir. Damarları büzücü etkiye sahiptir.

Aynı zamanda damarların yapısal bileşenlerini bozan enzimlere engel olur ve küçük damarların daha az geçirgen olmasını sağlar. Böylece bulundukları bölgeye sızma yapmalarını engeller.

Varis tedavisinde etkili olan bir diğer bitkisel yöntem de güvercin ağacıdır. Güvercin ağacının içindeki tanninler damarlarda büzücü etki yapar.

Yaban mersini özütü içeriğindeki zengin flavonoid ile varis tedavisinde önemli yol alınmasını sağlar.

Koyunotu merhemi varis tedavisinde kullanılan bir uygulamadır. Bu merhem her gün varislerin üzerine sürülür.

Fındık yaprağı ve asma yaprağı çayları varise iyi gelir. Bu çaylar düzenli aralıklarla tüketilmelidir.

Bir avuç turunç yaprağı yakılıp ufalanır. Daha sonra külüne birkaç damla limon suyu dökülerek bir merhem hazırlanır. Bu merhem her gün varisli bölgeye uygulanır.

Varisli bölgeyi saracak sayıda lahana yaprağı haşlanır. Daha sonra sıcak şekilde bacaklara sarılır ve lahanalar soğuyana kadar varisli bölgede tutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 23:53
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. kadın
  6. pratik bilgiler
  7. varis
  8. varis belirtileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den Suriye'deki askeri üsse hava saldırısı
    1. İsrail'den Suriye'deki askeri üsse..
    2. "Faşizm virüsüne karşı en güzel golünü..
    3. Bitkisel varis tedavisi nedir?
    4. Yoğurt maskesi nasıl yapılır?
    5. Yağ bezesi nedir?
    6. Mesut'un kararı sonrası Almanlar ikiye..
    7. Mısır unu maskesi nasıl yapılır?
    8. İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava..
    9. Doğal el kremi nasıl yapılır?
    10. Gül suyunun faydaları nelerdir?
    11. Cilt neden yağlanır?
    12. CHP'de kılıçlar çekildi! İnce ve..
    13. Sivilceye limon nasıl sürülür?
    14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!..
    15. Trablus açıklarında 116 göçmen..
    16. Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı..
    17. Filistinli bilim adamlarına suikast!
    18. Düğüne giden minibüs devrildi: 11 kişi..
    19. Balkondan düşen genç kız öldü
    20. Mesut Özil Alman Milli Takım’dan ayrıldı
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    ODTÜ’lülere destek Safiye’ye linç! O zaman sıkı durun...
    Erdoğan bir ilki gerçekleştirecek! Oraya gidiyor
    Erdoğan bir ilki gerçekleştirecek! Oraya gidiyor
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan istedi, bakan hemen oraya gitti
    Başkan Erdoğan istedi, bakan hemen oraya gitti
    Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım...
    Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım...