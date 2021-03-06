  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitkisel üretim değeri yüzde 22.99 arttı
Ekonomi

Bitkisel üretim değeri yüzde 22.99 arttı

Türkiye’de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, geçen sene bir önceki yıla kıyasla yüzde 22.99 artarak 97.37 milyar liraya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 11:53:00 -
Bitkisel üretim değeri yüzde 22.99 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre meyvelerin, içecek ve baharat bitkilerinin üretim değeri yüzde 36.46 yükselerek 92.56 milyar lira, sebzelerin ise yüzde 9.59 artarak 55.28 milyar lira oldu. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatında yıllık yüzde 23.64 artış yaşandı.

2020 yılında bir önceki yıla göre artış görülen diğer ürünler ise yüzde 44.31’le mercimek (kırmızı), yüzde 27’yle fasulye (kuru), yüzde 25.72’yle çeltik ve yüzde 19.34’le arpa (diğer) oldu. Patateste (diğer) ise yüzde 34.5 azalış gözlendi.

Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 4.46 arttı. Karpuz fiyatında yüzde 44.76, kavun fiyatında yüzde 34.66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9.05 yükseliş gerçekleşti. Kuru soğanda da yüzde 7.78 oranında azalış kaydedildi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatında yıllık yüzde 32.35 artış ölçüldü. Bu kategoride 2020’de bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler, yüzde 42.35’le portakal (Washington), yüzde 20.11’le limon, yüzde 18.57’yle elma (starking) ve yüzde 15.85’le üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Google, bu ürünü resmen tarihe gömdü!
Teknoloji

Google, bu ürünü resmen tarihe gömdü!

Google, 2014 yılında piyasaya sürdüğü ucuz sanal gerçeklik ürünü Cardboard'u resmen sonlandırdı.
Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı
Gündem

Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimize hakaret eden 23 yaşındaki Yonca B., gözaltına alındık..
Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti
Gündem

Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti

Samsun'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Yonca B. (23) isimli şuursuz kız, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan kahraman as..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay