Bitkisel üretim değeri yüzde 22.99 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre meyvelerin, içecek ve baharat bitkilerinin üretim değeri yüzde 36.46 yükselerek 92.56 milyar lira, sebzelerin ise yüzde 9.59 artarak 55.28 milyar lira oldu. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatında yıllık yüzde 23.64 artış yaşandı.



2020 yılında bir önceki yıla göre artış görülen diğer ürünler ise yüzde 44.31’le mercimek (kırmızı), yüzde 27’yle fasulye (kuru), yüzde 25.72’yle çeltik ve yüzde 19.34’le arpa (diğer) oldu. Patateste (diğer) ise yüzde 34.5 azalış gözlendi.



Sebzelerden domates (sofralık) fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 4.46 arttı. Karpuz fiyatında yüzde 44.76, kavun fiyatında yüzde 34.66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9.05 yükseliş gerçekleşti. Kuru soğanda da yüzde 7.78 oranında azalış kaydedildi.



Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatında yıllık yüzde 32.35 artış ölçüldü. Bu kategoride 2020’de bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler, yüzde 42.35’le portakal (Washington), yüzde 20.11’le limon, yüzde 18.57’yle elma (starking) ve yüzde 15.85’le üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.