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Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
Bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı

Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.


Geçtiğimiz günlerde Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından yavru kızıl geyik bulundu. Hayvanın bitkin halde olduğunu gören vatandaşlar, tedavi edilmesi için Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Tahmini 3 haftalık olduğunu düşünülen kızıl geyiği teslim alan ekipler, tedavisi için geyiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne getirdi. Burada tedavi süreci başlayan yavru, sağlığına kavuştuğu zaman tekrar doğal ortamına bırakılacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru kızıl geyiğin tedavisinin devam ettiğini belirtti. İnsani faaliyetler nedeniyle annesinden ayrı düştüğünü tahmin ettiklerini kaydeden Kandır; “Kızıl geyik yavrusu Eskişehir kırsalında bulundu. Duyarlı vatandaşlar yalnız başına bir geyik yavrusu gördüklerini Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü‘ne bildirmişler. Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri de geyik yavrusunu alandan alıp tarafımıza ilettiler. Yavru annesinden ayrılalı epeyi bir zaman olmuş. Çok zayıf. Hatta ot yemeye bile başlamış yalnızlıktan. Şuanda tedavisi devam ediyor. Umarım tekrar sağlığına kavuşturulup uygun bir ortamda hayatına devam etmesini sağlayacağız. Çok kestirmek mümkün değil anca muhtemelen insani faaliyetler doğrultusunda anne ve yavrusu bir şekilde ayrılmış. Annenin başına da olumsuz bir olay gelmiş olabilir. Bundan emin olamıyoruz ama yavru korunmuş bir şekilde. Çok zarar görmemiş sadece aç kaldığı için zayıflamış. 2 haftalık gibi duruyor yavru şu anda. Biraz zayıf olduğu için tam kestiremiyoruz belki 3 haftalık da olabilir ama baya bir küçük görünüyor şu an. Kemikleri sayılır vaziyette. Hızlı bir beslenme programıyla tekrar toparlanmasını sağlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
  1. doğa

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