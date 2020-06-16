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Aktüel

Bitkilerle boyayıp dokuyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ürünleriyle göz kamaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:17:57 -
Bitkilerle boyayıp dokuyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ürünleriyle göz kamaştırıyor.


Evinde kurduğu atölyede Samandağ ipeği dokuyan 3 çocuk annesi Tülin Nefşi, 2016 yılında kursiyer olarak başladığı ipek dokumacılığını, üretici olarak sürdürüyor.


Ürünleri shibori ve batik tekniklerini uygulayarak ve doğadan topladıkları bitkiler ile boyayan Nefşi, "İpek dokumacılığını evimde icra ediyorum. Kendi ürettiğim şalları ve fularları doğadan topladığım çiçeklerle boyuyor, farklı teknikler ile kumaşın üzerine geçirme işlemi yapıyorum. Çok farklı versiyonlar ve teknikleri var çok farklı desenler oluşturabilir" dedi.


El dokuma tezgahı ile dokumayı çok büyük keyifle yaptığını belirten Nefşi, "Çok küçük detaylar var ciddi emek isteyen bir iş. Aynı zamanda gürültülü bir iş. Evde yapmanın bir sıkıntısı olmasına rağmen büyük bir keyifle bu işi yapıyorum. Çok sabır ve emek isteyen bir iş yorucu ama ben severek yapıyorum. Ürünlerimin tek oluşu çok ayrı bir şey. Tamamen kendi tasarımım. Çünkü elinizle dokuduğunuz zaman kumaşa istediğiniz formu verebiliyorsunuz. Ardından yapılan desenler çok özel oluyor" diye konuştu.

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